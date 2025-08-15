Duyarlı Vatandaş, Yolda Bulduğu 20 Bin Lira Değerindeki Çantayı Polise Teslim Etti

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolda içerisinde 20 bin lira olan bir çanta bulan vatandaş, çantayı polise teslim etti. Çanta sahibi bulunarak teslim edildi.

Olay, Zafer Mahallesi 631. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hülya Artaç yolda bulduğu çantayı Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğine götürdü. Artaç, tutanak tutulmasının ardından çantayı polis ekiplerine teslim etti. Çantayı inceleyen ekipler, çantada 20 bin lira nakit para ve muhtelif eşyalar olduğunu tespit etti. Çantanın sahibinin belirlenmesi için çalışma başlatan ekipler, çantanın Yaşar Ateş'e ait olduğunu belirledi. Çanta, polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Yaşar Ateş, çantayı bulan duyarlı vatandaş ile çantayı kendisine teslim eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA