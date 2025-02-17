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Duyarlı Trafik Polisi Arızalı Aracı Yol Kenarına İtti

Duyarlı Trafik Polisi Arızalı Aracı Yol Kenarına İtti
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Ankara Altındağ'da görevli bir trafik polisi, arızalanan otomobili arkasına geçerek yol kenarına kadar itti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara'da arızalanan otomobilin arkasına geçerek yol kenarına kadar iten yardımsever trafik polisi kameraya yansıdı.

Altındağ ilçesi Samsun yolu mevkisinde görevli bir trafik polisi, arızalanan bir otomobili arkasına geçerek yol kenarına kadar itti. Hem sürücünün güvenliğini hem de trafik akışının aksamaması için çaba sarf eden duyarlı polisin o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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