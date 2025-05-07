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Düştüğü derede mahsur kalan dana AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Düştüğü derede mahsur kalan dana AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
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Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kayalıklardan dereye yuvarlanan dana, AFAD ekiplerinin yaptığı başarılı müdahale ile kurtarıldı. Mahsur kalan hayvan, köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından ip yardımıyla kurtarılırken, daha sonra sahibine teslim edildi.

Düştüğü derede mahsur kalan danayı AFAD ekipleri kurtardı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kayalıklardan dere yatağına yuvarlanan dana, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Ağlı ilçesi Selmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayalıklardan yuvarlanan dana dere yatağında mahsur kaldı. Köylüler tarafından dere yatağından çıkartılamayan büyükbaş hayvan için yardım istendi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. İp yardımıyla dereye inen ekipler, hayvanı mahsur kaldığı alandan alarak kurtardı. Hayvan daha sonra sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED KÖMEÇOĞLU - 3.Sayfa
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