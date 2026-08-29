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Düşen yıldırım bahçe yangınına neden oldu

Düşen yıldırım bahçe yangınına neden oldu
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Adıyaman’da yıldırımın düştüğü bahçede yangın çıktı.

Adıyaman'da yıldırımın düştüğü bahçede yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Yazıbaşı köyünde bölgede etkili olan yağışlı hava sırasında köy yakınlarındaki bir bahçeye yıldırım isabet etti. Yıldırımın ardından ağaçlık alanda yangın başladı. Yangını fark eden vatandaşlar, vakit kaybetmeden bölgeye giderek yangına müdahale etti. Vatandaşların çabasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çevredeki ormanlık alana yayılması önlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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