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Duruşmada tutuklu İmamoğlu'nun savunması yarın başlıyor, 4 gün sürecek

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Mahkeme başkanı, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının yarın alınmaya başlanacağını bildirdi. Savunmanın 4 gün süreceği, duruşmanın 17 Ekim Cumartesi de süreceği ve cumartesi sona erecek ikinci celsede mahkemenin ara kararını açıklayacağı duyuruldu.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasında mahkeme başkanı tarafından Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının yarın alınmaya başlanacağı ifade edildi. Dava kapsamında tutuklu ve örgüt lideri olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının 4 gün süreceği de duyuruldu. Öte yandan duruşmanın 17 Ekim Cumartesi günü de süreceğini mahkeme başkanı ifade etti.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 33. gününde sanık savunmalarının alınmasına devam edildi.

Duruşmada mahkeme başkanı tarafından, iddianamede 'örgüt lideri' olarak tanımlanan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının yarın alınmaya başlanacağı bildirildi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının 4 gün süreceği de öğrenildi. Duruşmanın 17 Ekim Cumartesi günü de süreceğini mahkeme başkanı ifade etti.

Cumartesi günü sona erecek olan ikinci celsede mahkeme ara kararını açıklayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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