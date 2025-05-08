Duruşma salonundan ağlayarak çıkan Minguzzi'nin teyzesi: Pişman değiller

İstanbul Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında, Minguzzi'yi bıçaklayan B.B. ile tekmeleyen U.B. ikinci kez hakim karşısına çıktı. Minguzzi'nin teyzesi Aylin Akıncılar, duruşma salonundan ağlayarak dışarı çıktı.

"SANIKLAR PİŞMAN DEĞİL"

İhsan Yalçın'ın aktardığı görüntülere göre; gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Akıncılar "Sanıklar pişmanlık gösterdiler mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ben sanıkların pişman olduklarını düşünmüyorum. Zaten SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden bağlandılar. İkisi de burada değildi. Ben herhangi bir pişmanlık görmedim. Sanıkların SEGBİS üzerinden bağlanması sağlıklı değil. Duruşma salonunda hazır bulunmaları bence daha iyi olurdu"

İLK DURUŞMADA SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Minguzzi cinayetine ilişkin görülen ilk duruşmada Aylin Akıncılar sinir krizi geçirmişti. Duruşma salonundan çıkan Akıncılar, "Gözümün içine bakıyor" diyerek ağlamıştı.