Dursunbey'de Yangında Yavru Kediler Kurtarıldı

Dursunbey'de Yangında Yavru Kediler Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen yangında iki ev kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri alevler arasında mahsur kalan yavru kedileri kurtardı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale gelirken mahsur kalan yavru kediler ekipler tarafından kurtarıldı.

Dursunbey ilçesinde çıkan yangında 2 evde maddi hasar oluşurken, alevlerin arasında kalan kedi yavruları ise kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Dursunbey merkezinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın, bitişiğindeki diğer eve sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın alanında bulunan kedi yavrularını kurtarırken, yangın da kısa sürede kontrol altına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un 'En rahat uyuyacağım yer' dediği ilimiz

İşte Üşümezsoy'un "En rahat uyuyacağım yer" dediği ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

Bir gecede cahil kalan şehzadenin pes dedirten planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.