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Dursunbey'de kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalanıp 46 bin 416 TL ceza aldı

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Dursunbey'de kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalanıp 46 bin 416 TL ceza aldı
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen kumar operasyonunda para karşılığı konken oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayan 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulanırken, işletmeyle bağlantılı 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen kumar operasyonunda, para karşılığı konken oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı. İşletmede kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen H.A., H.İ.Ö. ve C.B. isimli 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bozyokuş Mahallesi'ndeki kıraathaneye 15 Kasım günü saat 21.45'te operasyon düzenlendi. Yapılan aramada kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalanırken, 21 bin 850 TL kumar parası ile şüphelilere ait 31 bin 180 TL ve 100 euro ele geçirildi. Ayrıca iskambil kağıtları, oyun çeteleleri ve ajandaya el konuldu. Kumar oynayan 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulanırken, işletmeyle bağlantılı 3 kişi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. İşletmede sigara içilmesi nedeniyle ayrıca idari işlem yapıldı. Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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