Dursunbey'de kazada ölenleri isimleri belli oldu - Haberler

Dursunbey'de kazada ölenleri isimleri belli oldu Dursunbey-Kepsut karayolunda meydana gelen feci kazada hayatı kaybeden 7 vatandaşın isimleri belli oldu. Dursunbey- Kepsut karayolunda meydana gelen feci kazada hayatı kaybeden 7 vatandaşın isimleri belli oldu. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan hayatını kaybedenlerin isimlerini yayımlayarak, baş sağlığı diledi. Kazada hayatın kaybeden 7 kişinin isimleri şunlar. Ayşe Karaca (59), Aysel Turhan (46), Emine Turhan (67), Ayşe Atik (49), Süleyman Altıyurt (38), Hatice Karakurt (49) ve Ramazan Konak 52) olduğunu açıkladı. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ramazan Bahçavan Dursunbey Kepsut 3. Sayfa Haberler

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