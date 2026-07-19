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Giresun'da dereye düşen kulüp başkanı hayatını kaybetti

Giresun'da dereye düşen kulüp başkanı hayatını kaybetti
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Giresun'un Duroğlu beldesinde otomobilden inen Duroğluspor Kulüp Başkanı Arif Gök, dengesini kaybederek dere yatağına düştü ve hayatını kaybetti.

Giresun'un Duroğlu beldesinde otomobilden indikten sonra dengesini kaybederek dere yatağına düşen Duroğluspor Kulüp Başkanı Arif Gök hayatını kaybetti.

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Giresun Merkez ilçesine bağlı Duroğlu Beldesi Konacak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir arkadaşıyla birlikte otomobille seyir halinde olan Arif Gök (42), henüz belirlenemeyen bir nedenle araçtan indi. Bu sırada dengesini kaybeden Gök, yol kenarındaki dere yatağına düştü.

Durumu fark eden arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sarp arazi şartlarında dere yatağına ulaşan ekiplerin yaptığı incelemede, Gök'ün düşmeye bağlı olarak olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Arif Gök'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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