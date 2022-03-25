Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 2 şahsın aracında yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde 2 şahsın aracında yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaş'ın Yeşilköy Mahallesi'nde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Ekipler, İ.Ç. ve N.E. isimli şahısların araçlarında yaptıkları aramada; 1 adet 9x3 santimetre ebatlarında uyuşturucu madde,1 adet 12x9 santimetre ebatlarında uyuşturucu madde, 1 adet payp ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. - ANTALYA

Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilköy Mahallesi, Uyuşturucu, Hisarcık, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title