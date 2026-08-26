Haberler

İnegöl'de kamyonet kamyona çarptı: 1 ağır yaralı

İnegöl'de kamyonet kamyona çarptı: 1 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonet park halindeki kamyona çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonet park halindeki kamyona çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekin Çaldır (52) yönetimindeki, geri dönüşüm kartonları yüklü 35 LAG 20 plakalı kamyonet, seyir halindeyken fenalaşan sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 34 BT 5571 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı.

Ağır yaralanan Tekin Çaldır, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, hemen açıklama geldi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi

Okullarda tüm velileri ilgilendiren zorunluluk geri getirildi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte sokak ortasında öldürülen Şerife'nin son sözleri

Şerife'nin öldürülmeden önceki son sözleri: Bu adam bana...

Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek

Sezonun yarısını kapattı
Özel okullarda yabancı isim dönemi sona eriyor

Özel okullarda yeni dönem başlıyor
Polat Alemdar’ın oğulları büyüdü! Necati Şaşmaz’dan dikkat çeken kare

Polat Alemdar’ın oğulları büyüdü! Necati Şaşmaz’dan dikkat çeken kare
Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi

Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi
Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti: Bir anda boynunu öpüyordu

Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor

Günlerdir beklenen haber geldi! Gece yarısı büyük değişiklik var