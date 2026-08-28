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Şüpheli Çanta Paniği: Kıyafet Çıktı

Şüpheli Çanta Paniği: Kıyafet Çıktı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otobüs durağı tabelasının altına bırakılan şüpheli çanta, polisi alarma geçirdi. Çevre güvenliği alınarak bölge trafiğe kapatıldı, bomba imha ekipleri çantayı fünyeyle patlattı. Çantadan kıyafetler çıkarken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde durak tabelası altına bıraklan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi.

Olay, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi Batı Aydın Bulvarı üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yedieylül Parkı'nın ön tarafındaki kaldırımda bulunan durak tabelasının altında sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri, korumalı kıyafet ile çantayı inceledi. Yapılan incelemenin ardından çanta, fünye yardımı ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Çantadan kıyafetleri çıkarken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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