Durağan'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Güncelleme:
Sinop'un Durağan ilçesinde jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptıkları operasyonda çok sayıda eser ve kazı malzemesi ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Durağan ilçesinde arama yaptı. 1 heykel, 10 sikke, 1 yüzük, 3 kazıcı alet ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak adli işlemlere başlandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
