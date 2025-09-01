Durağan'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Sinop'un Durağan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çok sayıda tarihi eser ve kazı malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Durağan ilçesinde arama yaptı. 1 heykel, 10 sikke, 1 yüzük, 3 kazıcı alet ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak adli işlemlere başlandı. - SİNOP