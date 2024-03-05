Samsun'da kaçan sürücü polis memurunu çarparak şehit etti

Samsun'da karıştığı trafik kazası sonrası kaçan, kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarparak şehit olmasına yol açan sürücü tutuklandı.

1,83 promil alkollü olduğu tespit edilen araç sürüsü Özgür Boztürk (37), ilçe jandarmadaki işlemlerinin ardından Havza Adliyesine sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Vezirköprü M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Araçta yolcu olarak bulunan şahıs ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Dün gece Samsun-Ankara karayolu İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde karıştığı kaza sonrası Ankara istikametine kaçan 55 SA 335 plakalı otomobil sürücüsü Özgür Boztürk, Havza ilçesi Üniversite Kavşağı'nda kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu'ya (46) çarparak şehit etmiş, polis memuru A.S.V.'nin yaralanmasına sebep olmuştu. - SAMSUN