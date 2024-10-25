Dur İhtarına Uymayan Sürücüye 45 Bin Lira Ceza

"Dur" ihtarına uymayan sürücünün minibüsü otoparka çekildi: 45 bin lira ceza yazıldı

ÇORUM - Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü idaresindeki minibüs otoparka çekilirken, sahibine 45 bin lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Şenyurt Caddesi üzerinde Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı denetim sırasında "dur" ihtarına uymayan bir okul servis aracının sürücüsü kaçmaya başladı. Denetimden kaçan sürücünün aracı trafik ekipleri tarafından kısa süre sonra Şenyurt 6. Sokak'ta park halinde bulundu. Ekipler sürücünün Bahçelievler 1. Cadde üzerindeki bir apartmana saklandığını tespit etti. Polis ekipleri kaçan sürücüyü apartmanda ararken, bir kişi polis ekiplerinin yanına gelerek kendisinin sürücü olduğunu beyan etti. Ekiplerin yaptığı incelemeler neticesinde şahsın kaçan sürücünün ağabeyi olduğu ve aracı kullanmadığını belirledi.

Polis ekipleri tarafından ruhsat sahibine 45 bin lira ceza yazıldı. Minibüs ise ekipler tarafından otoparka çekildi.