Dur İhtarına Uymayan Motosikletli Uyuşturucu ile Yakalandı

Dur ihtarına uymayan motosikletlinin attığı poşetten uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde üzerinde 2 şahsın olduğu bir motosiklete "Dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan motosikleti ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheliler, yanındaki bir poşeti atıp kaçtı. Şahıslar kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalanırken poşeti açan ekipler içerisinde 139 gram esrar maddesi olduğunu belirledi. Şahıslar gözaltına alınırken motosiklet sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, ehliyetsiz araç kullanmak, kasksız motosiklet kullanmak, ters yönde araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ihlallerinden dolayı toplam 67 bin 10 TL para cezası uygulandı. Motosiklet ise trafikten men edildi. - ŞANLIURFA