Dur İhtarına Uymayan Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı

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Dur İhtarına Uymayan Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü otomobille çarpışarak bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

'Dur' ihtarına uymayan motosiklet ile otomobil böyle çarpıştı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, çarşı ve mahalle bekçilerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün, elektrikli motosikleti ile kaçmaya çalışırken otomobil ile çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nden çarşı merkezi istikametine giden A.A.E.yönetimindeki 22 AEB 110 plakalı motosiklet, kimlik kontrolü yapan çarşı ve mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymayarak, kaçmaya çalışınca G.G.yönetimindeki 22 RN 660 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, devrilen elektrikli motosikletten düşen yolcu U.D.yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. U.D. ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER GÜREL - 3.Sayfa
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