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Dur ihtarına uymayan genç polis kurşunuyla hayatını kaybetti

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Olay, gece saatlerinde Gebze'nin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Caddesi'nde gerçekleşti. 'Dur' ihtarına uymayarak plakasız motosikletiyle kaçan genç, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 21 yaşındaki Kerem Uzun, plakasız motosikletiyle seyir halindeyken polisin 'Dur' ihtarına uymadı.

KAÇAN GENCE POLİS TARAFINDAN ATEŞ AÇILDI

Motosikletiyle kaçmaya çalışan Uzun'a, polis tarafından ateş edildi. Kurşunun isabet ettiği Uzun motosikletinden kanlar içinde düşerken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Uzun, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Ateş eden polis memuru gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa

Mimar Sinan Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Gebze Polis

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Yorumlar (7)

osman kara kara:

Ya ehliyeti yoktu, yada trafik sigortası vs bu sebeble polisten kaçan çok motorcu var bunun için vurmakmı gerekirdi. Yazık olmuş gencecik birinsan hayattan koparılmış.

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son osmanlı:

polisler kendilerini amerikan polisleri gibi görmeye başladı anlaşılan, herkes polis oluyor emniyete bekçi diye alınanlar polisten havalı bizlere diyorlar rafiği aksatacak şekilde park etmeyin ters yönden gitmeyin diye ancak trafikte sinyal bile vermeden manevra yapan polis araçları görüyorum

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Diyojen Öz:

:(

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uğur ercan:

Polisin daha sert olmasını ve silah kullanmasını destekleyenlerden biriyim ama bu değil olay. Yerde dövülen kadına müdahale etmeyip durzuk yere keyfiyen ateş açılmaz. Madem amerikan polisi gibi takılıyorsunuz ozaman onlar gibi kamera kullanacaksınız, olayı görecek ilgili şahıslar. Dur dedim durmadı vurdum yok öyle birşey, bi takip et bi durdurma için uğraş. Belki uyuşturucu kaçakçısı belkide sadece ehliyetsiz bi gariban. Yazık yazık ne zaman ne yapılması gerektiğini bilmiyoruz.

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Selçuk Gedik:

İyiki polisi gözaltına almışlar. İnşallah tutuklanır da başka bir suçluyu daha imha etmez. Suçluları etkisizleştirmek polise mi kaldı sanki (!)

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