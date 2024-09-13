Dur ihtarına uymayan genç polis kurşunuyla hayatını kaybetti

Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, 21 yaşındaki Kerem Uzun, plakasız motosikletiyle seyir halindeyken polisin 'Dur' ihtarına uymadı.

KAÇAN GENCE POLİS TARAFINDAN ATEŞ AÇILDI

Motosikletiyle kaçmaya çalışan Uzun'a, polis tarafından ateş edildi. Kurşunun isabet ettiği Uzun motosikletinden kanlar içinde düşerken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Uzun, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Ateş eden polis memuru gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.