Dünürü Tüfekle Vurarak Öldüren Şahıs Gözaltında

Dünürü Tüfekle Vurarak Öldüren Şahıs Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bir tartışma sonucunda dünürünü tüfekle vurarak öldüren 78 yaşındaki S.Ü. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde çıkan tartışmada dünürünü tüfekle vurarak öldüren şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Beyoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Dünür olduğu öğrenilen M.Ö. (73) ile S.Ü. (78) arasında henüz bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Çıkan kavgada S.Ü. yanındaki pompalı tüfek ile dünürü M.Ö.'ye ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede M.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Şüpheli S.Ü. de av tüfeğiyle beraber yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Futbolcular bayram edecek! Fenerbahçe'de Benfica maçı için bomba karar

Fenerbahçe'de Benfica maçı için bomba karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Valiliği'nden tüm kurumlara talimat! Artık yardım teslim ederken çekim yapılamayacak

Valilikten kesin talimat! Rencide eden görüntülere son
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.