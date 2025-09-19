Haberler

Dumanların yükseldiği otobüste oturmaya devam ettiler! Şaşkınlık yaratan anlar kameralarda

Dumanların yükseldiği otobüste oturmaya devam ettiler! Şaşkınlık yaratan anlar kameralarda
Güncelleme:
Dumanların yükseldiği otobüste oturmaya devam ettiler! Şaşkınlık yaratan anlar kameralarda
İzmir'de seyir halindeki bir otobüsten dumanlar yükseldi. Yolcuların dumanlara rağmen otobüs içinde oturmaya devam ettiği görülürken; o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

İzmir'de seyir halindeyken otobüsten dumanlar yükselirken; yolcuların otobüsü dolduran dumanlara rağmen oturmaya devam etmesi sosyal medyada gündem oldu.

İzmir'de şaşkınlık yaratan anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otobüsten henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

YOLCULAR OTURMAYA DEVAM ETTİ

Yolcuların dumanlara rağmen otobüs içinde oturmaya devam ettiği görülürken; o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

