Dumanların yükseldiği otobüste oturmaya devam ettiler! Şaşkınlık yaratan anlar kameralarda

İzmir'de seyir halindeyken otobüsten dumanlar yükselirken; yolcuların otobüsü dolduran dumanlara rağmen oturmaya devam etmesi sosyal medyada gündem oldu.

İzmir'de şaşkınlık yaratan anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otobüsten henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

YOLCULAR OTURMAYA DEVAM ETTİ

Yolcuların dumanlara rağmen otobüs içinde oturmaya devam ettiği görülürken; o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.