Duman Çıkan Bataryalar Telefon Tamircisinin Panik Anlarını Kameraya Yansıttı

Duman Çıkan Bataryalar Telefon Tamircisinin Panik Anlarını Kameraya Yansıttı
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Duman Çıkan Bataryalar Telefon Tamircisinin Panik Anlarını Kameraya Yansıttı
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Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir telefon tamircisinde, batarya konnektörünü değiştirmeye çalışan tamircinin bataryalardan duman çıkması üzerine suyla müdahale etmeye çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası bataryalar hızla dışarı çıkarıldı.

Duman çıkan bataryaları suyla söndürmeye çalıştı: O anlar kamerada

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde telefon tamircisinde duman çıkan bataryalar paniğe neden oldu, tamircinin bataryalara su dökerek önlem alması dikkat çekti.

Olay, Erbaa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir telefon tamircisinde meydana geldi. Telefon tamircisi Tunahan Arslan (29), Redmi marka telefonun batarya konnektörünü değiştirmek isterken eski bataryaların bulunduğu poşetten aniden dumanlar yükseldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan anlarda, dumanla kaplanan dükkanda çalışan Arslan, ilk müdahaleyi elindeki su şişesiyle yaptı. Ancak çabaları yetersiz kalınca eriyen bataryaların bulunduğu poşet hızlıca dışarıya çıkarıldı. Dumanların dükkanı tamamen kaplamasıyla birlikte çevredekiler kısa süreli tedirginlik yaşarken, alevler iş yerine sıçramadan bataryalar dışarı çıkartıldı.

"Konnektör değiştirmek isterken bataryalardan duman çıkmaya başladı"

Yaşadığı paniği anlatan Tunahan Arslan, "Redmi telefonun batarya konnektörünü değiştirmek isterken, diğer bataryaların teması sonucu bir anda duman çıkmaya başladı. Hemen müdahale ederek bataryaları dışarı çıkardık ve gerekli önlemi aldık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYLA KALE - 3.Sayfa
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