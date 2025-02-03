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Düğüne Giden Ailenin Evi Hırsızlar Tarafından Soyuldu

Düğüne Giden Ailenin Evi Hırsızlar Tarafından Soyuldu
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Konya'nın Karapınar ilçesinde hane bireylerinin düğüne gittiği sırada evlerine giren hırsızlar, para ve çocukların altın takılarını çaldı. Olayın ardından polis inceleme başlattı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde hane bireylerinin düğüne gittiği eve giren hırsızlar bir miktar para ve altın çaldı.

Olay, Karapınar ilçesi Adalet Mahallesindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P., ailesi ile birlikte akşam saatlerinde düğüne gitti. Penceredeki korumalığı kırarak içeri giren hırsızlar evdeki bir miktar para ile çocukların altın takılarını alarak, kaçtı. Eve geldiğinde karşılaştığı manzara sonrası E.P. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince evde inceleme yapılırken kaçan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı. Öte yandan, hırsızların mahalledeki diğer evlere de girmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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