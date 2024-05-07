Düğünde maganda kurşununun isabet ettiği hamile kadının bebeği öldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, bir düğünde havaya ateş açılması sonucu kurşununun isabet ettiği kadının bebeği öldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesin bağlı kırsal Yenişehir Mahallesi Benderesi mevkisinde meydana geldi. Bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açıldı. Bu sırada merminin isabet ettiği Zemzem Ö. yaralandı. Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan 3 aylık hamile Zemzem Ö.'nün çocuğunu kaybettiği belirlendi. Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edilen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, F.K. ve C.K.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.