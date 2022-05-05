Düğünde maganda kurşunu isabet eden zurnacı öldü! Anbean kamerada
AA - 3. Sayfa
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Osmaniye'de bir düğünde silahla havaya ateş açıldı. Kurşunlardan biri, düğünde zurna çalan Emre Tıptaş'a isabet etti. Hastaneye kaldırılan Tıptaş, hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde edinilen bilgiye göre Kesikkeli köyünde bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde, silahla havaya rastgele ateş açılması sonucu sahnedeki zurna sanatçısı Emre Tıptaş (40) yaralandı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerce Kadirli Devlet Hastanesine götürülen Tıptaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
AA / 3. Sayfa