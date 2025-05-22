Düğünde Kuzenini Öldüren Sanığa 16 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Düğünde Kuzenini Öldüren Sanığa 16 Yıl 8 Ay Hapis Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de düğünde havaya ateş açarak kuzeninin ölümüne neden olan M.İ., 'olası kastla adam öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayın detayları ve mahkeme süreci dron kameralarıyla kaydedildi.

Düğünde kuzenini öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

KAYSERİ - Kayseri'de düğünde havaya ateş açarken kuzeninin ölümüne neden olan sanık; 'Olası kastla adam öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, dron tarafından da saniye saniye kaydedildi.

17 Ekim 2024 tarihinde Kocasinan İlçesi Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak'ta meydana gelen olayda; düğünde kuzeni S.İ.'nin ölümüne sebep olan M.İ. Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkı. Duruşmaya tutuklu sanık M.İ.'nin yanı sıra olayda hayatını kaybeden S.İ.'nin eşi Z.İ., annesi S.İ. ve babası N.İ. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada anne S.İ.; M.İ.'nin oğlunu kasten öldürdüğünü öne sürerek, en ağır cezayı almasını istedi. Üç çocuğunun yetim, kendisinin dul kaldığını belirten Z.İ. de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Savunmasını yapan Sanık M.İ.; kesinlikle kasıt olmadığını belirterek savunmasında, "Hayatımın en büyük pişmanlığını yaşıyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti sanık M.İ.'ye 'olası kast ile adam öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına ve tutukluluğunun devamına hükmetti. Mahkeme M.İ.'ye ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurmaktan' 1yıl 8 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Öte yandan M.İ.'nin düğünde havaya ateş açması, S.İ.'nin bir anda yere yığılması ve düğüne katılanların S.İ.'nin yanına koşması havada bulunan dron kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay

12 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak'taki düğünde M.İ. (39), havaya tüfekle ateş açtı. M.İ.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, amcasının oğlu S.İ.'nin başına isabet etti. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan M.İ.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NEJDET KALA - 3.Sayfa
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım

İşte İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor

10 gündür manzara bu ama iki belediye de topu birbirine atıyor
Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt

Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Davadan çekilen gelin konuştu
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı

Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet'i yatağa bağımlı hale getirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Premier Lig'de 17. sırada olan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Liginde 17. sıradaydı! Şampiyonlar Ligi biletini kaptılar
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Mezuniyet kepini taktı, gözünü baroya dikti! Kim Kardashian'dan sürpriz hamle

Kim Kardashian şaşırttı! İşte yeni mesleği
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı

Kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü isim ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.