Düğünde kavga çıkardı, ihbara gelen polis aracına saldırdı
Bir düğünde çıkan kavga sonucunda olay yerine gelen polis aracına zarar verildi. Olay, düğünün yapıldığı yerin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen A.O.'nun, öğle saatlerinde düzenlenen bir düğünün sahipleri ile misafirlerine hakaret etmesi üzerine çıkan arbede, kavgaya dönüştü.
DÜĞÜNDE KAVGA ÇIKARDI, İHBARA GELEN POLİS ARACINA SALDIRDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmak üzere olaya müdahale eden polislere de tehdit ve hakaretlerde bulunarak direnen A.O., gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Şüpheli yumruk, tekme ve kafa atarak ekip aracının camını kırdı. Şüpheli başka bir ekip aracına bindirilerek hastaneye götürüldü.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen A.O. hakkında, 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından adli işlem başlatılırken, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan yaşananlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.