Düğünde maganda kurşunuyla yaralanan hamile kadının bebeğinden acı haber
Şanlıurfa Ceylanpınar'da bir düğünde havaya açılan ateş, gelinin duvağını toplayan 34 yaşındaki hamile kadına isabet etti. Feci olay sonrası ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken bebeği hayatını kaybetti. Yaralı kadının tedavisi sürerken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılması sonucu ağır yaralanan hamile kadın hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının bebeği hayatını kaybetti. Kadının sağlık durumununsa ciddiyetini koruduğu belirtildi.
DUVAĞI TOPLARKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Ceylanpınar'a bağlı kırsal Yenişehir Mahallesi Benderesi mevkiindeki bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açıldı. Bu sırada gelinin duvağını toplamaya çalışan Zemzem Ö. (34) yaralandı.
HASTANEDE BEBEĞİNİ YİTİRDİ
Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan 3 aylık hamile Zemzem Ö.'nün bebeğini kaybettiği belirlendi. Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edilen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALDI
Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, F.K. (48) ve C.K.'yi (58) gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.