Düğünde maganda kurşunuyla yaralanan hamile kadının bebeğinden acı haber

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılması sonucu ağır yaralanan hamile kadın hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının bebeği hayatını kaybetti. Kadının sağlık durumununsa ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DUVAĞI TOPLARKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Ceylanpınar'a bağlı kırsal Yenişehir Mahallesi Benderesi mevkiindeki bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açıldı. Bu sırada gelinin duvağını toplamaya çalışan Zemzem Ö. (34) yaralandı.

HASTANEDE BEBEĞİNİ YİTİRDİ

Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan 3 aylık hamile Zemzem Ö.'nün bebeğini kaybettiği belirlendi. Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edilen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALDI

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, F.K. (48) ve C.K.'yi (58) gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.