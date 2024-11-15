Düğünde Havaya Ateş Açan Maganda Yakalandı

3 yıl önce düğünde havaya ateş etmişti, jandarma kıskıvrak yakaladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaklaşık 3 yıl önce düğünde havaya hem tüfekle, hem de tabanca ile art arda ateş açan maganda, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Tombak Mahallesinde 3 yıl önce yapılan bir düğünde A.P. isimli şahıs havaya önce tüfekle defalarca kez ateş etti. Ardından ise belinden çıkardığı tabanca ile art arda ateş etti. Bu anlar ise iki gün önce sosyal medya da yayılmaya başladı. Bunun üzerine jandarma ekipleri magandayı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda maganda JASAT Timleri tarafından yapılan Onikişubat ilçesinde ikamet ettiği evde yakalandı. Evde yapılan aramada olayda kullandığı av tüfeği de ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.