Üye Girişi
Haberler

Düğünde Havaya Ateş Açan Maganda Yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta düğün sırasında havaya ateş açan A.P. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kullanılan av tüfeği de ele geçirildi.

3 yıl önce düğünde havaya ateş etmişti, jandarma kıskıvrak yakaladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaklaşık 3 yıl önce düğünde havaya hem tüfekle, hem de tabanca ile art arda ateş açan maganda, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Tombak Mahallesinde 3 yıl önce yapılan bir düğünde A.P. isimli şahıs havaya önce tüfekle defalarca kez ateş etti. Ardından ise belinden çıkardığı tabanca ile art arda ateş etti. Bu anlar ise iki gün önce sosyal medya da yayılmaya başladı. Bunun üzerine jandarma ekipleri magandayı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda maganda JASAT Timleri tarafından yapılan Onikişubat ilçesinde ikamet ettiği evde yakalandı. Evde yapılan aramada olayda kullandığı av tüfeği de ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Düğünde Havaya Ateş Açan Maganda Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METEHAN NAZLI - 3.Sayfa
Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

Bebeğini tiner içirerek öldürdü
Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı

Mike Tyson'ın Jake Paul'u neden tokatladığı ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu? Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne? En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık kaç yıl tahtta kalmıştır? 15 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 16-17 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Mike Tyson-Jake Paul tokat anı izle! Mike Tyson neden tokat attı? (VİDEO İZLE) Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu? Son Dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? 15 Kasım Kırıkkale'de kaç şiddetinde deprem oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.