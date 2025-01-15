Düğünde Havaya Ateş Açan 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

9 yaşındaki çocuğun maganda kurşunuyla ağır yaralanmasıyla ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu 9 yaşındaki çocuğun ağır yaralanmasıyla ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Turgutlu Mahallesinde evin önünde düzenlenen düğünde havaya ateş açılması sonucu 9 yaşındaki Kemal Azgın ağır yaralanmış ve Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Olaydan sonra jandarma ekipleri düğünde ateş ettiği öne sürülen 10 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüpheliler sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Düğünde uzun namlulu silahlarla da ateş açıldığı öne sürüldü.