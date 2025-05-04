Düğünde Halay Krizi: Kemerle Kavga 6 Yaralı

Düğünde Halay Krizi: Kemerle Kavga 6 Yaralı
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Ankara'nın Haymana ilçesinde bir düğünde halay çekerken tartışan grup arasında kemerlerle kavga çıktı. Olayda 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Düğün halayında çıkan kavga kamerada... Birbirlerine kemerle vurdular: 6 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde bir düğünde halay çeken grup arasında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine kemerlerle saldırırken, olayda 6 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Güven Sokak'ta düzenlenen bir düğünde, halay çeken grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar, kemerlerle birbirlerine saldırdı. Olayda 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kavgaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLLUR ÇETİNKAYA - 3.Sayfa
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