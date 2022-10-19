Düğündeki halay kavgasında kan çıktı! 1 ölü, 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir düğünde "halay çekme" meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı Hatay'da bir düğünde halay çekme meselesinden ötürü tartışma çıktı. Tartışmada birkaç kişi tarafından darp edildiği iddia edilen 17 yaşındaki H.D., evine giderek pompalı tüfeği aldı. Tüfekle düğünü basan H.D., burada Sedat Gizlenir'e ateş açtı. 1 ÖLÜ, 2 YARALI Sedat Gizlenir olay yerinde hayatını kaybederken, kurşunların isabet ettiği E.Ş. ve D.D. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. H.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırıkhan Hatay 3. Sayfa Güncel Haberler

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