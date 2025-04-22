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Düğünde Halay Başı Anlaşmazlığı Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

Düğünde Halay Başı Anlaşmazlığı Bıçaklı Kavgaya Dönüştü
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Siirt'te bir düğünde halay başı olma meselesi yüzünden çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi ağır yaralanırken, 4 kişi de darp sonucu yaralandı. Kavga, hastanede de devam etti.

Düğünde "halay başı tartışması" kavgaya dönüştü: 1 ağır yaralı

SİİRT - Siirt'te bir düğünde halay başı olma meselesi yüzünden çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçakla, 4 kişi de darp sonucu yaralandı.

Olay, Yeni Mahalle'de bir düğün sırasında meydana geldi. İddiaya göre, halay başı olma konusunda yaşanan anlaşmazlık kısa sürede tartışmaya dönüştü. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle 1 kişi aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı, 4 kişi de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastane önünde karşılaşan tarafların yakınları arasında yeniden kavga çıktı. Polis hastane bahçesinde havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak grubu dağıttı. Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - 3.Sayfa
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