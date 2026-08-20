Adıyaman'daki Düğünde Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı
Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bir düğün töreninde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçakla, 4 kişi ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar, kendi imkanları ve sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Adıyaman'da bir düğün töreninde çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir salonunda yapılan düğün töreninde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi eline aldığı bıçak darbesi ile yaralanırken, 4 kişi ise darp neticesinde yaralandı. Yaralıların bazıları kendi imkanlarıyla, bazıları ise sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.