Sokak düğünü sonrası bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokakta yapılan düğün sonrası eşya toplama nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta yapılan düğünün ardından eşya toplama meselesi yüzünden Ahmet Karaca (20), ile Ramazan Ülgen arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Ahmet Karaca, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesindeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ramazan Ülgen'in ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Ülgen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı