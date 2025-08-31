Düğün Sonrası Aileler Arasında Kavga

Düğün Sonrası Aileler Arasında Kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta bir düğünün ardından iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Düğün salonunun çıkışında tekme tokatlı kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen bir düğünün ardından iki aile ortalığı savaş alanına çevirdi. Düğün salonunun çıkışında taraflar tekme tokat birbirine saldırırken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre düzenlenen düğünde aileler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Düğünün bitmesiyle salondan çıkan taraflar kapı önünde birbirine saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda onlarca vatandaş tekme tokat birbirine saldırırken, yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Okullarda siyah ayakkabı zorunluluğu iddiasına MEB'den açıklama

Okullarda tek tip ayakkabı zorunlu mu olacak? MEB'den açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İnat Box' kullananların banka hesapları boşaltıldı! 15 milyonluk vurgun

Türkiye'de bu uygulamayı indirenlerin banka hesapları boşaltıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.