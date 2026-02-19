Haberler

İzmir'deki kemer faciası duruşmasında karar çıktı

Güncelleme:
İzmir'in Menemen ilçesinde bir düğün salonunda dekoratif kemerin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı'nın davasında, sanık işletmeci 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baba G.C. ise beraat etti.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir düğün salonunun bahçe girişindeki dekoratif kemerin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı davasında karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanık işletmeciye 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırırken, babası hakkında beraat kararı verdi.

Olay geçtiğimiz yıl Mayıs ayında, Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda saat 13.00 sıralarında bir anaokulunun velilere yönelik düzenlediği kahvaltı organizasyonu sırasında gerçekleşti. Programa katılan İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği doktoru Mehmet Fatih Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı (35), etkinlik bitiminde salondan ayrılmak üzere bahçe kapısına yöneldi. Bu sırada giriş kapısında bulunan dev dekoratif kemer, çiftin üzerine devrildi. Yanlarında bulunan küçük kızları şans eseri olaydan yara almadan kurtulurken, ağır yaralanan Baltacı çifti hastaneye kaldırıldı. Doktor Mehmet Fatih Baltacı Menemen Devlet Hastanesi'nde, eşi Güler Baltacı ise sevk edildiği İzmir Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan salon işletmecisi İsmet C. tutuklanırken, babası G.C. ve annesi N.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanık İsmet C. için "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ceza, baba G.C. için ise beraat talep etti.

Mahkemeden 8 yıl 4 ay hapis kararı

Bugün görülen son duruşmada savunma yapan sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, toplanan deliller ve bilirkişi raporları doğrultusunda kararını açıkladı. Tutuklu sanık İsmet C., "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan baba G.C. ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Feci kazada hayatını kaybeden doktor ve eşi, memleketleri Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verilmişti. - İZMİR

