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Düğün Salonunda Yangın Panik Yarattı

Düğün Salonunda Yangın Panik Yarattı
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Şanlıurfa'da düğün salonunda çıkan yangın davetlileri paniğe sürükledi. Anne gözyaşları içinde bebeğini ararken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmazken 3 kişi dumandan etkilendi.

Şanlıurfa'da bir düğün salonunda davetlilerin bulunduğu sırada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın sonrası karanlığa gömülen ve dumanla kaplanan salonda bir anne gözyaşları arasında bebeğini aradı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesi Sancaktar Mahallesi 11 Nisan Stadyumu yakınında bulanan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün merasimi sırasında, salonun sahne bölümünün arkasından bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangının kısa sürede büyümesi üzerine salonun büyük bölümünü duman kapladı. Yangının fark edilmesi üzerine davetliler korku ve panikle salonu hemen boşalttı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin salonun diğer bölümlerine sıçramasını önledi. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Facianın eşiğinden dönülen olayda ölen ve yaralanın olmazken, dumandan etkilen 3 kişi olay yerine giden ambulansta tedavi edildi.

Anne gözyaşları arasında bebeğini aradı

Yangın sonrası karanlığa gömülen ve dumanla kaplanan salonda bir anne gözyaşları arasında bebeğini aradı. Sağa sola koşan anne, düğün salonu önündeki kalabalık arasında dakikalarca bebeğini aradı. Büyük korku yaşayan annenin daha sonra bebeğini bulduğu bildirildi. Bebeğin diğer davetliler tarafından dumandan etkilenmemesi için güvenli bir alana götürüldüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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