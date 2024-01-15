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Düğün salonunda silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

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Sultanbeyli'de düğün salonunda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Şahıs, sevdiği kız tarafından evlenme teklifi reddedildikten sonra genç kızı vurarak öldürdü ve intihara teşebbüs etti. Olay anına ait görüntülerde saldırganın ve kurbanın halay çektiği görülüyor.

Önce halay çekti sonra silahla dehşet saçtı

Sultanbeyli'de düğün salonunda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de sevdiği kız tarafından evlenme teklifi reddedilen şahıs, bir düğün salonunda tabancayla önce genç kızı vurarak öldürdü, ardından kendi kafasına ateş ederek intihara teşebbüs etti. Silahlı saldırganın ve saldırının kurbanı genç kızın olaydan kısa süre önce düğün salonunda halay çektiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, Sultanbeyli ilçesi, Necip Fazıl Mahallesi, Ziynet Sokak üzerindeki düğün salonunda dün akşam saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Ahmet Taşan, daha önce istemeye gittiği ve reddedildiği Kader İrgören ve ailesiyle bir düğün salonunda karşılaştı. Salonda bir süre oyun oynayan ve halay çeken Taşan, belinden çıkardığı silahla Kader İrgören'e ateş etti. Ardından silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti. Ahmet Taşan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Kader İrgören ise hastanede hayatını kaybetti.

Düğün salonunda yaşanan olaya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde silahlı saldırgan Ahmet Taşan'ın salondaki diğer vatandaşlarla birlikte halay çektiği görülüyor. Başka bir görüntüde ise silahlı saldırının kurbanı Kader İrgören'in de halay çektiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Saldırı Olay Güvenlik Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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