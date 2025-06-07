Düğün salonundaki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Düğün salonundaki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı düğün salonundaki silahlı saldırıyı güvenlik kamerası kaydetti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğün salonunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

DÜĞÜN SALONUNDA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, dün akşam saatlerinde Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana geldi. Düğüne katılan Aziz Asma, davetlilerle birlikte halay çeken Adnan Pekgöz'e henüz bilinmeyen nedenle tabanca ile ateş açtı. defalarca ateş etti. Pekgöz yere yığılırken, kurşunların isabet ettiği A.D., V.P. ve M.P. de yaralandı. Saldırının ardından Aziz Asma kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adnan Pekgöz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düğün salonundaki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Pekgöz ve yaralananların yakınları da hastaneye akın ederken, polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Pekgöz'ün cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Pekgöz'ün cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Aziz Asma da kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aziz Asma, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düğün salonundaki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

SALDIRI ANI GÜVENLİK AMERASINA YANSIDI

Öte yandan saldırı anı düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Aziz Asma, halay çeken Pekgöz'ün arkasında şarjörü tabancasına taktıktan sonra defalarca ateş ediyor. Saldırıyı fark eden Pekgöz kaçmaya çalışırken yere yığılıyor. Davetliler panik yaşarken, Aziz Asma silahını çevredekilere tutarak olay yerinden kaçıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - 3.Sayfa
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