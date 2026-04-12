Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir düğün salonunda alkol alırken çıkan kavgada orkestracı H.T., bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay sonrası jandarma, şüphelileri yakalayarak suç aletini ele geçirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Nuriye Mahallesi Küçük Sanayi bölgesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün salonu sahibi H.S. ve arkadaşları iş yerinde alkol aldıkları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinde orkestracı olarak görev yapan H.T. (35), vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklanan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kavga sırasında salonda bulunan şahısların H.S. (iş yeri sahibi), E.A.F. (iş yeri sahibinin akrabası), M.K. (vale) ve U.G. olduğunu tespit etti.

Yakalanan M.K., ilk ifadesinde bıçaklama eylemini E.A.F. isimli şahsın gerçekleştirdiğini söyledi. Ekipler, iş yeri sahibi H.S. ile olayın faili olduğu değerlendirilen E.A.F.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda olayda kullanılan suç aleti bıçak da ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
