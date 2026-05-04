Düğün konvoyundakiler ters yöne girdi ortalık karıştı

Güncelleme:
Esenyurt'ta bir düğün konvoyundaki sürücüler ters yöne girmeye çalışınca ortalık karıştı.

Esenyurt'ta bir düğün konvoyundaki sürücüler ters yöne girmeye çalışınca ortalık karıştı. Konvoydaki şahıslar, geri geri gitmek istemeyen sürücülere küfür ederek araçlarına saldırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre düğün konvoyu yapan bir grup vatandaş ters yöne girmek istedi. O sırada sokaktan çıkmak üzere olan taksiciye geri geri gitmesini söyleyen bir şahıs "Ters yöndesiniz" cevabını alınca küfür etmeye başladı. Annesi ve yakınlarının müdahalesine de aldırmayan şahıs taksiyi de yumruklarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
