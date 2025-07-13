Düğün Konvoyunda Tehlikeli Anlar: Camdan Sarkan Şahıs Cep Telefondan Kaydedildi

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Ankara'nın Sincan ilçesinde düğün konvoyunda bir kişi, seyir halindeki otomobilin camından sarkarak yolculuk etti. Diğer vatandaşların uyarılarına aldırmayan şahısın tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da düğün konvoyundaki bir şahıs, seyir halindeki otomobilin camından sarkarak yolculuk yaptı. Şahıs konvoydaki diğer vatandaşların uyarılarına aldırmazken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sincan ilçesi Yenikent'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyunda bir şahıs seyir halindeki otomobilin camından sarktı. Kendi hayatını riske atan şahıs, konvoydaki diğer vatandaşların uyarına rağmen camdan sarkarak yolculuğa devam etti. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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