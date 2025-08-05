Düğün Konvoyunda Lastik Yakan Motosikletli Şaşkınlık Yarattı

Düğün Konvoyunda Lastik Yakan Motosikletli Şaşkınlık Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da bir motosikletli, düğün konvoyunun önünde kırmızı ışıkta lastik yakarak çevresindekileri ve kendisini tehlikeye attı. O anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da düğün konvoyunun önüne geçerek kırmızı ışıkta lastik yakan motosikletlinin o anları kameraya yansıdı. Kendi canını ve çevredekilerin canını hiçe sayan motosikletli kısa sürede tozu dumana kattı.

Olay, Arsuz ilçesi Övündük Mahallesi mevkisinde yaşandı. Akşam saatlerinde düğün konvoyunun geçişi esnasında motosiklet sürücüsü, kırmızı ışığın yanmasıyla gelin arabasının önüne geçti. Şov yapmak isteyen motosikletli, lastik yakarak kısa sürede tozu dumana kattı. Çevredekileri ve kendini tehlikeye atan motosikletlinin o anları kameraya yansıdı. Kırmızı ışığın yeşile dönmesiyle yoluna devam eden motosikletli yaptığıyla hayrete düşürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli: İpsiz sapsızların 'Biz komisyoncu değiliz' zırvasına sığınmaları değersiz

Ne CHP ne de DEM! İşte Bahçeli'nin yerden yere vurduğu parti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a 'Parti kur' mesajı gönderdi

İmralı'dan sürpriz bir isme "Parti kur" mesajı gönderdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.