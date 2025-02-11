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Magandanın konvoydaki tüfekli şovu kötü bitti

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Şanlıurfa'da düğün konvoyunda aracın kapısından sarkarak av tüfeğiyle havaya ateş eden maganda araçtan düştü. Sosyal medyaya düşen görüntüleri inceleyen jandarma ekipleri şahsı kıskıvrak yakaladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 9 Şubat Pazar günü, kırsal Pekmezli Mahallesi'nde eline av tüfeği alan maganda, bindiği otomobilin açık kapısından sarkarak havaya ateş açtı. Yanında küçük bir çocuğun da bulunduğu şahıs, düğün konvoyunda virajı dönen otomobilden dengesini kaybederek yere düştü. Bağrışmalar arasında yolda yuvarlanan şahıs, diğer aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayı hafif yaralanmayla atlatan şahıs tekrar otomobile bindi.

GÖRÜNTÜLER ELE VERDİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, zanlının kimliğini belirledi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan H.O. isimli şahıs, karakola götürüldü.

KISKIVRAK YAKALANDI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medyaya düşen görüntülerdeki magandanın yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Şıldak, "Akçakale ilçesi Pekmezli Mahallesinde 9 Şubat 2025 Günü düğün konvoyunda bir kişinin hareket halindeki aracın kapısından sarkarak elinde tüfekle ateş ederken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yer aldığının tespit edilmesi üzerine Jandarmamız tarafından yapılan çalışma sonucunda; söz konusu kişinin H.O. olduğu belirlenmiş ve aynı gece yakalanmıştır. Olayda kullanılan şarjörlü yivsiz av tüfeği ele geçirilmiştir. Fail hakkında Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması Suçu kapsamında adli işlem başlatılmış, kullanılan silahın ruhsatı iptal edilerek mülkiyeti kamuya geçirilmiş, ayrıca kişi hakkında Kabahatler Kanunu Gereğince Emre Aykırı Davranış Fiilinden Dolayı 2 bin 953 TL idari para cezası uygulanmış, bunlara ilave olarak, olayda kullanılan araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun İlgili Maddeleri uyarınca toplam 12 bin 427 TL trafik para cezası tatbik edilmiştir. Kamu düzenini bozan, toplumun güvenliğini tehlikeye düşüren her tür davranış tespit edilerek faillerine gerekli yaptırımlar uygulanmakta ve en hızlı şekilde adalet önüne çıkarılmaları sağlanmaktadır. Şanlıurfa'nın hiçbir noktasında Asayiş ve Huzurun bozulmasına fırsat verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Magandanın konvoydaki tüfekli şovu kötü bitti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıkadirozerr:

o tarflarda bunun gibi maganda cok malesef

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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Tüh gebermemiş

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Haber YorumlarıMikel Archangel:

Yazık olmuş. Tüfek beyninde patladı diye umuyordum.

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Ya Allah iicn medya düşüncemi göz altı yapılıyor hemen hemen her dugun sünnet vs bu şekilde oluyor sesiniz cıkmıyor medyaya düşünce göz altı sen sürekli bu şekilde kutlamalara izin vermesen yada ceza kessen bak bakalım ne oluyor

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