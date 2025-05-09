Düğün Konvoyunda Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğün konvoyunda drift yapan otomobil sürücüsüne 46 bin 392 TL para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da aynı süreyle trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, 7 Mayıs'ta Gebze'de gerçekleştirilen düğün konvoyunda bir otomobil sürücüsü drift yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, sürücüyü tespit etti. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücünün aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. - KOCAELİ