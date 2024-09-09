Düğün konvoyunda davulcuya motosiklet çarptı...O anlar kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de düğünde davulcuya motosiklet çarpıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde düğün konvoyunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre mahallede düğün salonu önüne gelen konvoy, davullar eşliğinde eğlenmeye başladı. Bu sırada motosikletin önünü kaldırarak davulcuya yanaşmak isteyen sürücü, kontrolü kaybetti. Motosiklet birden davulcuya çarparak savruldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan ilginç kazanın ardından hastaneye kaldırılan davulcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.