Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu

Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Haber Videosu

İstanbul'da, oğlunun düğün hazırlıkları sırasında kuaförde fenalaşan Necla Üstünel'in içeceğine eltisi tarafından ilaç karıştırıldığı iddia edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sonrası para cezasıyla sonuçlanan dava yeniden açıldı.

İstanbul'da oğlu için düğün hazırlığı yaparken kuaförde fenalaşarak hastaneye Necla Üstünel'in eltisi tarafından içeceğine ilaç konularak zehirlendiği ortaya çıktı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ŞOKE ETTİ

Olay günü kuaförde serinlemesi için kendisine verilen içecekten içen Necla Üstünel, kısa süre içinde boğazında yanma ve fenalık hissi yaşadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, içeceğe ilaç karıştıran kişinin eltisi olduğu iddia edildi. Yaşadıklarını anlatan Üstünel, "Oğlumun düğün günüydü. Kuafördeyken bana serinlemem için içecek verdiler. İçer içmez boğazım yandı, fenalaştım. Meğer içeceğin içine ilaç karıştırılmış" dedi. Üstünel, düğün esnasında fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve sonrasında sağlık sorunlarının başladığını belirtti.

BİR ÖZRÜ BİLE DİLEMEDİ

İddialara göre eltisi, olay sonrası hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedi ve aileye "düğünleri rezil olsun" ifadelerini kullandı. İlk yargılamada sanığa yalnızca para cezası verilmişti. Ancak avukat Burcu Aslan'ın itirazı üzerine dava yeniden açıldı. Ekol TV muhabiri Kemal Akagündüz'ün haberine göre, avukat Burcu Aslan, davanın yeniden görülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu olay basit bir taksirle yaralama değil, kasten yaralama hatta öldürmeye teşebbüstür. Mahkemenin kamera kayıtlarını dikkate alarak adil bir karar vermesini bekliyoruz" dedi.

Mahkemenin, güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden davayı yeniden değerlendirerek karar vermesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu

Örgüt elebaşı yakalandı, milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Moody's ve Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Moody's ve Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Hatay'dan acı haber! Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu

Hatay'dan acı haber! Hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu
Belçika Savunma Bakanı, Atatürk'ün mozolesinin önünde diz çöktü

Atatürk mozolesinin önünde diz çöken bakan!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.