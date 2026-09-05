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Düğün günü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Düğün günü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
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Burdur'da motosikletiyle park halindeki tıra çarpan İsmail Arpag, hastanede hayatını kaybetti. Düğününe saatler kala yaşanan kazada motosiklet sürücüsünün arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra evine döndüğü öğrenildi.

Burdur'da park halindeki tırın dorsesine çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede düğün günü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Kurtdereli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Arpag (26) idaresindeki 15 AEN 793 plakalı motosiklet, sokak üzerinde park halinde bulunan 15 ADT 891 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arpag kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Arpag'ın yapılacak olan düğünü için gece saatlerinde arkadaşları ile vakit geçirdiği, daha sonrasında da evine dönerken kazanın gerçekleştiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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