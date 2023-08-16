Düğün geleneklerine bir yenisi daha eklendi! Kayınpeder ve kayınvalide bir anda güreşe tutuştu

Son zamanlarda gündem olan düğün geleneklerine bir yenisi daha eklendi. Çorum'un Sungurlu ilçesinde çekildiği öne sürülen bir videoda, gelinin kayınpederi ve kayınvalidesi herkesin gözü önünde bir anda güreş tutmaya başladı.

'GÜREŞ OLMADAN GELİN ARABADAN İNMEZ'

Sosyal medyada yayılan görüntülerde yolun ortasında güreşen çiftin yer aldığı video, 'Güreş olmadan gelin arabadan inmez' başlığıyla servis edildi.

Öte yandan güreşi ise gelinin kayınvalidesi kazandı.